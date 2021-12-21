Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti

21.12.2021 19:10

?TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesini (IBU) ziyaret etti.

?TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesini (IBU) ziyaret etti.

Şentop ve beraberindeki heyet, IBU Diş Hekimliği Fakültesi ile Hemşirelik Yüksek Okulunun resmi açılışını gerçekleştirdi. Programa, Şentop ve heyetinin yanı sıra, Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, IBU Mütevelli Heyeti Başkanı Aydoğan Ademoski, IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Şentop, kurdele kesiminin ardından yaptığı konuşmada, "IBU, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Türkiye-Makedonya ilişkileri bağlamında iki ülke ilişkilerine hizmet etmek üzere ve bu ilişkilerin güzelliğinin bir nişanesi olarak kuruluşuna öncülük ettiği bir kurum. 2006 yılında kuruldu. O günden bugüne kadar çok büyük mesafeler alındı." dedi.

IBU'nun verdiği kaliteli eğitim öğretim faaliyetleri dolayısıyla sadece Kuzey Makedonya'da değil Balkanlar ve Doğu Avrupa'da bir yıldız gibi parlayan üniversite olduğunun altını çizen Şentop, "Uluslararası Balkan Üniversitesinin vermiş olduğu eğitimin kalitesi birçok ülkede, ziyaret ettiğimiz ülkelerde de takdir edilmektedir. Öğrencilerin alakası, rağbeti, öğretim üyelerinin alakası ve yapılmış olan bilimsel çalışmalar ve yayınlar üniversitenin her geçen gün daha gelişmesinin bir göstergesidir." diye konuştu.

Şentop, sağlık altyapısının, sağlıkla ilgili yatırımların ve sağlık eğitiminin bütün dünyada yeniden dikkatle gözden geçirildiğini söyledi. Salgın dönemi sebebiyle sağlık işinin ne kadar önemli olduğunun kavrandığını belirten Şentop, "Eskiden ülkelerin gücü daha çok askeri varlığıyla, silahlarıyla, ekonomik büyüklüğüyle, imkanlarıyla ölçülürdü. Bunlar yine geçerliliğini koruyor ama ona ilave olarak sağlık altyapısının da bir ülkenin büyüklüğü ve gücü bakımından ne kadar önemli olduğu bu süre içerisinde anlaşılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, "Türkiye, sağlık altyapısı bakımından ve vermiş olduğu sağlık hizmeti bakımından, bu yıkıcı salgın sürecinden, bu süreci başarıyla yöneten ülkeler arasında yer aldı." dedi.

Sürecin devam ettiğini kaydeden Şentop, "Şüphesiz yapılacak çok şey var ama Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının ve bu konuda yapmış olduğu hazırlıkların, başta hekimlerimiz olmak üzere iyi yetişmiş sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir güç olduğunu test etmiş, görmüş olduk." diye konuştu.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası Balkan Üniversitesinde bugün açılışını yapmış olduğumuz sağlıkla ilgili bu iki birimin, Türkiye'deki sağlıkla ilgili eğitim tecrübesini Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi çatısı altında paylaşma bakımından büyük imkan sağlayacağını ifade etmek isterim. Yine ülkemizin sağlık alanındaki en önemli kuruluşlarından, üniversitelerinden biri olan Acıbadem Üniversitesiyle bu çalışmanın birlikte yapılmış olması da ayrıca bir kıymet ifade ediyor. Hayırlı olsun. Hayırlı, başarılı öğrenciler yetiştirsin. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti halkına hizmet merkezi haline dönüşsün, Türkiye-Makedonya ilişkilerine hizmet etsin."

Sağlık Bakanı Filipçe de 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramını tebrik ederek, eğitim ve sağlık alanlarındaki yatırımların önemine vurgu yaptı. Filipçe, "Sağlık ve eğitim sisteminin ne kadar önemli olduğunu özellikle kriz döneminde görmüş olduk. Biri diş hekimliği biri de hemşirelik ve ebelik yüksek okulu olmak üzere bu gibi çağdaş okullara sahip olmanın bizim sağlık sistemi için çok önemlidir." dedi.

IBU Mütevelli Heyeti Başkanı Ademoski ise özellikle Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Sağlık Bakanı Filipçe olmak üzere bu bölümlerin açılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Öte yandan, IBU Rektörü Erdem, üç yıllık emekler sonucunda bu bölümlerin açıldığını ifade ederek "Bu geldiğimiz nokta birçok emek sonucunda oluştu ve şunu özellikle belirtmek istiyorum, buradaki bütün başarılarımız Sayın Meclis Başkanı'mızın teveccühü sayesinde olmuştur. Onun desteği, her zaman arkamızda duruşu ve önümüzü açması vesilesiyle biz bugün bu noktalara geldik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şentop ve diğer yetkililer, yeni açılan Diş Hekimliği Fakültesi ile Hemşirelik Yüksek Okulunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti

Mustafa Şentop, Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:56 Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
19:41 TFF'nin Zorbay Küçük kararı
19:37 Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor
19:13 Dövizin düşüşü fındığı da etkiledi
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
19:10 Altay-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:04 Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:36 Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı
18:06 Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic oturmaya hazırlanıyor
Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek         
19:57
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 20:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement