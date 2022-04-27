TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında beraberindeki heyetle Uluslararası Balkan Üniversitesini (İBU) ziyaret etti.

Üniversite yetkilileriyle görüşen Şentop, İBU tarafından düzenlenecek iftar yemeği öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, salgın süreci aksatsa da bölge ülkelerinde geçmişte de iftar programlarına katıldıklarını anımsattı.

Bosna Hersek'teki temaslarına değinen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

" Saraybosna'da temaslarımız oldu, parlamentonun iki kanadının yetkilileriyle de başkanlık divanı üyeleriyle de oldu. Devlet Başkanlığı Konseyi dönem başkanı şu anda Caferoviç onunla da görüştük gece geç saatlerde. Onun dışında hem Livno'da hem de Travnik'te iftarlara katıldık. Livno'daki iftar, daha önce de oraya gitmiştik, biraz Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırlarına yakın, Boşnakların azınlıkta olduğu bir bölge orada bir iftarla ilgili davet vardı, o maksatla orada bulunduk. Travnik'te de, 90'lı yılların ilk yarısında soykırım esnasında şehit olanların aileleriyle bir araya geldik."

Kuzey Makedonya temasları hakkında konuşan Şentop, "Buraya da dün gece geç saatlerde intikal ettik. Önce Sayın Başbakanla görüştük, birçok konuyu birlikte değerlendirdik, güzel, yapıcı bir görüşme oldu. Bu akşam da Uluslararası Balkan Üniversitemizin düzenlediği iftara iştirak edeceğiz. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarımızın temsilcileriyle, yöneticileriyle burada birçok arkadaşımız, dostumuz var onlarla da bir araya gelme imkanı bulduk." diye konuştu.

Kadir Gecesi'ni Üsküp'te idrak edeceklerine işaret eden Şentop, 11 ayın sultanı ramazanı özellikli kılanın Kur'an-ı Kerim'in nazil olması olduğunu söyledi.

Travnik'te de yaptığı konuşmasını anımsatan Şentop, şöyle konuştu:

"Bütün kullandığımız eşyaların, evlerin, binaların, otomobillerin temizliğe ve bakıma ihtiyacı var. Özellikle otomobillerde birkaç aylık, yıllık bakımlar yapılır. Eşyamızda, bedenimizde fizik anlamda bakımlar, temizlikler yapılır. İnsanın ruhunun da mana dünyasının da zaman zaman tozlanan, eskiyen, yıpranan yerleri oluyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili olarak da dinimizde bakım-onarım düzenlemeleri yapılmış. İşte günlük bakım 5 vakit namaz, haftalık bakım cuma namazı, yine yılda bir ramazan ve kurban bakımları, bir de ömürlük bir bakımı var, hac bakımı var."

"Dolayısıyla ramazan bu anlamda manevi olarak bakımların ayı, metafizik anlamda da aslında bir ziyafet ayı. Bu bakımdan rahmetli Sezai Karakoç'un 'Samanyolunda ziyafet' olarak ramazan ayını nitelendiriyor. Tabii bunun fizik olarak da izahları yapılıyor. Son zamanlarda birçok hekimler de diyet planları içerisinde bakıyorsunuz haftada iki gün oruç diyetleri var veya günlük olarak 8 saat ye 16 saat yeme gibi, bizim oruç olarak manen metafizik olarak değerlendirmiş olduğumuz hususu gerçekten insanın vücuduna da bünyesine de faydalı olduğuna dair değerlendirmeler de yapılıyor."

Orucu, Hz. Adem'den bu yana bütün dinlerde farklı şekillerde de olsa düzenlenmiş çok kıymetli bir ibadet olarak nitelendiren Şentop, "Sonuna geliyoruz, yaklaşıyoruz. Allah ibadetini yapabilen, buna güç getiren bütün kardeşlerimizin oruçlarını kabul etsin. Bayrama hepimizi sağlık, afiyetle eriştirsin, nice ramazanlara, nice güzel günlere gecelere sağlık afiyetle erişelim. Ramazanın getirmiş olduğu bir esenlik iklimi var, bu milletimiz için İslam dünyası için olmakla beraber bütün insanlık için de arzu ettiğimiz bir şey. İnşallah ramazan ayının bereketi, feyzi bütün insanlık için de barışa ve huzura vesile olur." değerlendirmesinde bulundu.