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TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi

04.06.2021 19:25

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uluslararası deniz hukukunun tüm dünya için önemli olmakla birlikte Türkiye için hassaten önem taşıdığını söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, uluslararası deniz hukukunun tüm dünya için önemli olmakla birlikte Türkiye için hassaten önem taşıdığını söyledi.

Şentop, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı'nın birlikte düzenlediği Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Mesajında "Denizcilik ve Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar" başlığıyla düzenlenen sempozyumun açılışına katılmayı planladığını ancak yurt dışı ziyareti nedeniyle katılamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Şentop, iki güzide üniversitenin, uluslararası deniz hukuku alanında sempozyum düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dünya ticaretinin yüzde 80'den fazlasının denizler üzerinden yapıldığını belirten Şentop, Türkiye'nin de ihracatının yüzde 64'ünün, ithalatının yüzde 58'inin denizler üzerinden sağlandığını söyledi.

Şentop, "Bu veriler düşünüldüğünde uluslararası deniz hukuku, tüm dünya için önemli olmakla birlikte Türkiye için hassaten önem taşıyor." diye konuştu.

Kovid-19'un hakim olduğu 2020-2021'de çeşitli lojistik kanallarında aksaklıklar yaşanınca ihracatın aksamadan sürdürülmesi ve dış ticarette insan temasını en aza indirmek için Ticaret Bakanlığınca "temassız ticaret" ve "yerinde gümrükleme" gibi önlemlerin hayata geçirildiğini hatırlatan Şentop, bu kapsamda düzenlenen bütün akademik etkinliklerin karar alıcılar için katkı ve faydasının fazlasıyla yüksek olduğunu kaydetti.

Şentop, deniz hukukunun ve sigortacılığın gelişmesine, daha iyi şartlarda ve barışçıl bir ortamda deniz ticaretinin yürütülmesine katkı sağlayacağına inandığı sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi

Mustafa Şentop, Denizcilik, Türkiye, Sigorta, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Deniz ve Sigorta Hukuku Sempozyumu'na video mesaj gönderdi - Son Dakika


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