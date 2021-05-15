TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile telefonda bayramlaştı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile bayramlaştı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, El Mahmud ile telefonla görüştü.

Katar Şura Meclisi'nin, Katar halkının ve El Mahmud'un bayramını TBMM adına tebrik eden Şentop, iki ülke parlamentoları arasında, mükemmel seviyedeki ilişkilerin örnek olacak nitelikte olduğunu ifade etti. İki ülke halkı ve liderleri arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının zor günlerde kuvvetlendiğini dile getiren Şentop, "Bölgemiz için, dünya için, istikbal için ümitvar olmakla birlikte İslam dünyası için bu bayramı maalesef çok hüzünlü geçiriyoruz." dedi.

Filistin'e yönelik ramazan ayında artarak devam eden baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişe hissetmemenin mümkün olmadığını belirten Şentop, şunları söyledi:

" İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail'e dur demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, geçmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu bayram ağırlıklı olarak bizim meselemiz bu oldu. Yaşananlar ve yapılan katliamlar Türkiye'de bayramdan öte konuşulan en temel konu oldu."

"İlişkiler daha da güçlenecek"

El Mahmud da Türk halkının, parlamentosunun ve Şentop'un bayramını tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini kaydetti. Bu ilişkilerin ileride daha da güçleneceğini aktaran El Mahmud, "Bizim ilişkilerimiz sevgi üzerine, dostluk üzerine, dürüstlük üzerine, sebat üzerine kurulan bir ilişkidir. Bizim tutumumuz bellidir, mutlaka her yönden zor günlerimizde birbirimizi en iyi şekilde destekledik. Bu zaten her alanda görülmektedir. Aslında bir kardeş, diğer kardeşini özellikte de çok zor günlerinden onunla dayanışma yaparak desteklemelidir." dedi.

El Mahmud, bu ilişkilerin cumhurbaşkanı ve emir düzeyinde başta olmak üzere iki ülke halkı arasında da çok kuvvetli olduğunu vurguladı.

"Tüm ümmet için acı bir bayram"

Şentop ile hemfikir olduğunu, bu bayramın ümmet için acı bir bayram olduğunu söyleyen El Mahmud, "Çünkü Filistin gerçekten zor günler geçirmektedir. Allah'ın her zaman buyurduğu gibi, bu zorluklar aslında olacaktır. Zorluklar oldukça hayırlar gelir arkasından. Dolayısıyla bu da Allah'ın bir lütfudur. Bu halkın, bu ümmetin hayırlara vesile olarak en kısa sürede düzlüğe çıkmasını arzu etmekteyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının tutumunu takdire karşıladıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını anlatan El Mahmud, kendi tutumlarının da aynı doğrultuda olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

El Mahmud, "İsrail aslında bir terör devleti." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, özellikle bu dönemde beraber, birlikte hareket etmektir. Mazlum Filistin halkının seslerine kulak vermektir. Onların bize vermiş olduğu mesajı dinleyip gerekeni yapmaktır. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Sayın Başkan, bütün dünya cereyan edenleri açık şekilde görmektedir. Dünya İsrail'in gerçek yüzünü, zalim yüzünü görmeye başladı. Dolayısıyla bazı başkentler bunu görmekte ve tutumunda da değişiklik meydana gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde Arap parlamentoları olarak bir görüşme yaptık. Bütün önerilerin hepsini destekledim. Şimdi de destekliyorum. Sizi ve önerilerinizi de destekliyorum. Şunu söylemek istiyorum: Sizinle varım, Türkiye ile varım, Türkiye ne derse aynı şekilde hareket etmeye de hazırız."