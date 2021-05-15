TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile telefonda bayramlaştı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile telefonda bayramlaştı

15.05.2021 13:17
TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile telefonda bayramlaştı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile bayramlaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile bayramlaştı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, El Mahmud ile telefonla görüştü.

Katar Şura Meclisi'nin, Katar halkının ve El Mahmud'un bayramını TBMM adına tebrik eden Şentop, iki ülke parlamentoları arasında, mükemmel seviyedeki ilişkilerin örnek olacak nitelikte olduğunu ifade etti. İki ülke halkı ve liderleri arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının zor günlerde kuvvetlendiğini dile getiren Şentop, "Bölgemiz için, dünya için, istikbal için ümitvar olmakla birlikte İslam dünyası için bu bayramı maalesef çok hüzünlü geçiriyoruz." dedi.

Filistin'e yönelik ramazan ayında artarak devam eden baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişe hissetmemenin mümkün olmadığını belirten Şentop, şunları söyledi:

" İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail'e dur demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir, geçmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları bu meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu bayram ağırlıklı olarak bizim meselemiz bu oldu. Yaşananlar ve yapılan katliamlar Türkiye'de bayramdan öte konuşulan en temel konu oldu."

"İlişkiler daha da güçlenecek"

El Mahmud da Türk halkının, parlamentosunun ve Şentop'un bayramını tebrik ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini kaydetti. Bu ilişkilerin ileride daha da güçleneceğini aktaran El Mahmud, "Bizim ilişkilerimiz sevgi üzerine, dostluk üzerine, dürüstlük üzerine, sebat üzerine kurulan bir ilişkidir. Bizim tutumumuz bellidir, mutlaka her yönden zor günlerimizde birbirimizi en iyi şekilde destekledik. Bu zaten her alanda görülmektedir. Aslında bir kardeş, diğer kardeşini özellikte de çok zor günlerinden onunla dayanışma yaparak desteklemelidir." dedi.

El Mahmud, bu ilişkilerin cumhurbaşkanı ve emir düzeyinde başta olmak üzere iki ülke halkı arasında da çok kuvvetli olduğunu vurguladı.

"Tüm ümmet için acı bir bayram"

Şentop ile hemfikir olduğunu, bu bayramın ümmet için acı bir bayram olduğunu söyleyen El Mahmud, "Çünkü Filistin gerçekten zor günler geçirmektedir. Allah'ın her zaman buyurduğu gibi, bu zorluklar aslında olacaktır. Zorluklar oldukça hayırlar gelir arkasından. Dolayısıyla bu da Allah'ın bir lütfudur. Bu halkın, bu ümmetin hayırlara vesile olarak en kısa sürede düzlüğe çıkmasını arzu etmekteyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının tutumunu takdire karşıladıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını anlatan El Mahmud, kendi tutumlarının da aynı doğrultuda olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını bildirdi.

El Mahmud, "İsrail aslında bir terör devleti." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, özellikle bu dönemde beraber, birlikte hareket etmektir. Mazlum Filistin halkının seslerine kulak vermektir. Onların bize vermiş olduğu mesajı dinleyip gerekeni yapmaktır. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. Sayın Başkan, bütün dünya cereyan edenleri açık şekilde görmektedir. Dünya İsrail'in gerçek yüzünü, zalim yüzünü görmeye başladı. Dolayısıyla bazı başkentler bunu görmekte ve tutumunda da değişiklik meydana gelmektedir. Geçtiğimiz günlerde Arap parlamentoları olarak bir görüşme yaptık. Bütün önerilerin hepsini destekledim. Şimdi de destekliyorum. Sizi ve önerilerinizi de destekliyorum. Şunu söylemek istiyorum: Sizinle varım, Türkiye ile varım, Türkiye ne derse aynı şekilde hareket etmeye de hazırız."

Mustafa Şentop, Filistin, İsrail, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile telefonda bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika

Prof. Bayram Altan'dan dikkat çeken çağrı: İsrailli yöneticiler uluslararası mahkemelerde yargılansınlar Prof. Bayram Altan'dan dikkat çeken çağrı: İsrailli yöneticiler uluslararası mahkemelerde yargılansınlar Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Şampiyonun son hafta belli olacağı sezonda tarih tekerrür edecek mi? İşte geçmişten günümüze son dakika zaferleri Şampiyonun son hafta belli olacağı sezonda tarih tekerrür edecek mi? İşte geçmişten günümüze son dakika zaferleri         
14:38
İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti İsrail'in Gazze'deki zulmüne Avrupa'dan destek üstüne destek! Avusturya'nın ardından Çekya da bayrak çekti         
14:10
Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor Ceza yemeye hazır olan Galatasaray yönetimi, binlerce taraftarı stada alıyor         
13:26
71 yaşındaki adam kıskançlık krizine girdi; eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü 71 yaşındaki adam kıskançlık krizine girdi; eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
12:40
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi         
02:31
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor         
20:21
Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı         
18:54
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor         
16:11
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 14:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Meclisi Başkanı El Mahmud ile telefonda bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement