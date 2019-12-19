Tbmm başkanı şentop'un azerbaycan temasları - Son Dakika

Tbmm başkanı şentop'un azerbaycan temasları
7 saat önce
TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temaslarıAzerbaycan, (DHA)- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis...
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:23 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temasları
Azerbaycan, (DHA)- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.
Son Dakika Korna çaldığı için kadın doktoru otoyolda dövdüler TBMM'de AK Parti ile HDP'li vekiller arasında 'işgalci' tartışması yaşandı İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!