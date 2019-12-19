Tbmm başkanı şentop'un azerbaycan temasları - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan temasları

Azerbaycan, (DHA)- TÜRKPA (Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi) 9'uncu Genel Kurulu için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Özbekistan Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.