TBMM Başkanı Şentop'un Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü mesajı - Son Dakika

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü münasabetiyle bir mesaj yayınladı.

Ülkemiz ve dünyamız bugünlerde can kayıplarına da sebep olan büyük bir salgınla mücadele etmektedir. Öncelikle ülkemizde ve bütün dünyada salgından etkilenen insanlara acil şifalar diliyor, yeryüzünün bir an önce esenliğe kavuşmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.



Milletlerin tarihindeki özel günler ve anlar, o milletin zor günleri için bir umut ve inanç kaynağıdır. Hafızasındaki her zafer, o milletin birliğini ve dayanışmasını daha kuvvetli hale getirir.



Kuşkusuz her insanın hayatı aziz ve değerlidir. Ama tarih, beklenmedik anlarda ve en zor şartlarda hayatını bir an bile düşünmeden feda eden kahramanlar eliyle yazılır. İşte 105. Yıldönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, akıllara durgunluk veren bir büyük destan, tarihin adeta sil baştan yazıldığı muazzam bir direniştir.



Mağrur ve kazanacağı zaferden emin, dünyanın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale önlerine gelenler, merhum Mehmet Akif'in "Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler/ Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!" mısralarında terennüm edildiği gibi, o iman ve kararlılık karşısında mağlup olup gitmişlerdi.



Bugün Çanakkale Zaferimizin 105. Yıldönümünü, büyük bir iftihar ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale, tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken "şehadet"le yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır.



Yüzbinlerce kahraman "Çanakkale Geçilmez" diyerek bize sadece o günleri değil, bugünü ve yarını taşıyacak bir umudu ve heyecanı armağan etmiştir.

Çanakkale'de yazılan bu destanın heyecanı ve coşkusu, İstiklal Harbi'nin zaferleriyle devam etmiş; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanmıştır.



Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum.



Ruhları şad, mekanları cennet olsun.