TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ile Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:30 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi ile Bangladeş Maliye Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı Mustafa Kamal'ı kabul etti.
Şentop'un Hong-Ghi ile görüşmesine Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Bangladeş Maliye Bakanı Kamal ile görüşmesinde Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de hazır bulundu.
Kabuller basına kapalı gerçekleşti.
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