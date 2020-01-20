TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabulü Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi'yi kabulü Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yi kabulü Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabulü TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova,...
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:22 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri
Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabulü
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi'yi kabulü
Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yi kabulü
Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabulü TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova, Irak, Kuveyt ve Kanada'nın Ankara Büyükelçilerini kabul etti.
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