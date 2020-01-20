TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabulü Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi'yi kabulü Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yi kabulü Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabulü TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova,...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulleri

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabulü

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi'yi kabulü

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yi kabulü

Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar'ı kabulü TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova, Irak, Kuveyt ve Kanada'nın Ankara Büyükelçilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulleri

Kanada, Kuveyt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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