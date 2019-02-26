Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü

TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı kabul etti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı kabul etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop'un makamında gerçekleşen kabulde Uzunkaya, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu 29'uncu TBMM Başkanı seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'a yeni görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:43 Kaynak: AA

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