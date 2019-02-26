TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
'yı kabul etti.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop'un makamında gerçekleşen kabulde Uzunkaya, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu 29'uncu TBMM Başkanı seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'a yeni görevinde başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:43 Kaynak: AA
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