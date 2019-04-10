TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Dostluk Grubu Başkanı Bahrom Abdulhalimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Dostluk Grubu Başkanı Bahrom Abdulhalimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.



Kabulde, TBMM Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ile Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon da hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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