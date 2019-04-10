TBMM Başkanı Şentop'un Kabulü
31 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Dostluk Grubu Başkanı Bahrom Abdulhalimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Dostluk Grubu Başkanı Bahrom Abdulhalimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, TBMM Türkiye-Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ile Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon da hazır bulundu.
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