Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

11 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Divan Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:52 Kaynak: AA
Şeref Malkoç, Mustafa Şentop, Politika
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