TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
11 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:52 Kaynak: AA
Divan Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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