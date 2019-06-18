TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
57 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:00 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Kosova
'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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