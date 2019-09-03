Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

4 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i kabul etti.

Şentop'un makamında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı yapıldı.

Mustafa Şentop, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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