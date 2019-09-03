TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
4 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:46 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i kabul etti.
Şentop'un makamında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı yapıldı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Rus markasının başörtülü kızı reklamda kullanması ülkeyi karıştırdı Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer