Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
Son Dakika Politika Haber

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

54 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Moldova Sayıştay Başkanı Marian Lupu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Sayıştay Başkanı Baş, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Şentop'a "2018 Denetim Raporu"nu sundu.

Bu yıl 505 rapor düzenlendiğini aktaran Baş, Meclise sunulacak raporların bittiğini, bir kısım raporların düzenlenmesinin ise devam ettiğini aktardı. Baş, "Genel Uygunluk Bildirimi ile birlikte 189 raporu TBMM'ye sunuyoruz. Ayrıca KİT'ler ile ilgili olarak 73 rapor gelecek. Bunların yıl sonuna kadar süresi var. Genel Uygunluk Bildirimi ile beraber Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu, Mali İstatistikler Genel Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunu Meclis Başkanımıza sunduk. Diğer raporları da hafta içinde Meclise sunacağız." dedi.

Şentop da Sayıştay Başkanı Baş'a teşekkür ederek, raporların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini söyledi.

Sayıştay Başkanı, Mustafa Şentop, Seyit Ahmet, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKAM'dan dikkat çeken genel seçim anketi: CHP birinci çıktı
Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu: Tehdit dili kullanması bardağı taşırdı Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi Tesla sürücüsü, 90 kilometre hızla giden araçta uyurken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:20:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]