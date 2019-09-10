Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

4 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti.

Şentop'un, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic ve beraberindeki heyeti kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Karadağ, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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