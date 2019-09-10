TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
4 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:48 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'i kabul etti.
Şentop'un, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanovic ve beraberindeki heyeti kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
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