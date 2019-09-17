Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
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TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

2 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Kraliyet Ailesi mensubu Prens Radu'yu kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'un kabulü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Kraliyet Ailesi mensubu Prens Radu'yu kabul etti.

Şentop'un, Prens Radu ve beraberindeki heyeti kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

Mustafa Şentop, Romanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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