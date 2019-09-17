TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
2 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Kraliyet Ailesi mensubu Prens Radu'yu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:16 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Kraliyet Ailesi mensubu Prens Radu'yu kabul etti.
Şentop'un, Prens Radu ve beraberindeki heyeti kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.
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