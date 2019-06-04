Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika Politika Haber

TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Sahilde düzenlenen bayramlaşma töreninde uzun kuyruklar oluştu.

Tekirdağ Valiliğince Süleymanpaşa sahil dolgu alanda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kınacaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yaklaşık 500 metrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
Mustafa Şentop, Tekirdağ, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]