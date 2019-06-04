TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu
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TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştuTEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop'un katıldığı bayramlaşmada uzun kuyruklar oluştu
TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Tekirdağ
Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Sahilde düzenlenen bayramlaşma töreninde uzun kuyruklar oluştu.
Tekirdağ Valiliğince Süleymanpaşa
sahil dolgu alanda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Garnizon Komutanı Cumhur Mustafa Kınacaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt
, Trakya
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın katıldığı törende yaklaşık 500 metrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu.
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