TBMM Başkanı Şentop'un katılımıyla Tekirdağ'dan Kastamonu'ya selzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Biri lüksün diğeri mütevazılığın resmi! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığı törenle Tekirdağ'da toplanan 3 tır yardım malzemesi selden etkilenen Kastamonu'ya gönderildi.

Tekirdağ Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan yardımların Kastamonu'ya ulaştırılması için Ergene ilçesinde tören düzenlendi.

Tırlarda, 1279 gıda paketi, 109 koli hijyen paketi,1184 su muhtelif gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunuyor.

Törende konuşan Şentop, cumhurbaşkanının talimatlarıyla başlatılan, AFAD'ın öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ile yürütülen yardım kampanyalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu tırlar ihtiyaç olan afet bölgesine gönderilecek. Yapılan yardımlar bundan ibaret değil, çalışmalar devam ediyor. Yardım malzemeleri toplandıkça afet bölgelerine iletilecek. Hayırlı olsun, kazasız belasız ihtiyaç duyulan yerlere ulaşsın. Başta valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.