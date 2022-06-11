TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı

11.06.2022 16:36

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu aracın kaza yapması sonucu 4 görevli hafif yaralandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu aracın kaza yapması sonucu 4 görevli hafif yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu Bursa Kuzey Gişeleri yakınında yoğun yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinin yol açtığı kazada yaralılara ilk müdahaleyi Şentop'un sağlık ekibi yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, kaza sonrası ambulans gelinceye kadar olay yerinden ayrılmadı.

Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mesai arkadaşlarını hastanede ziyaret eden Şentop, yetkililerden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneden ayrılırken yaptığı açıklamada, 26. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un nikahı için İstanbul'dan Bursa'ya gelirken yoğun bir yağışın olduğunu söyledi.

Arkalarında bulunan araçlardan birinin kayganlaşan zeminde kayarak devrildiğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"4 arkadaşımız vardı, onları ziyaret ettik. Allah'a şükür, hafif atlatıldı. Allah muhafaza etmiş. 'Geçmiş olsun' diyorum. Herhalde kısa zamanda taburcu edecekler. Doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyelim; her şart altında trafikte dikkatli olmak lazım. Bütün her şey sürücünün kontrolünde değil. Kemer takmamız lazım. Onları bütün herkes için burada bu vesileyle tekrarlamak isterim."

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, kaza nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ziyaretini iptal etti.

TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı
TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı

YORUMLAR
500
Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı 2 yaralı İtfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı 2 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'un özel kalem ekibi ve korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika
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