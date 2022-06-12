TBMM Başkanı Şentop'un korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop'un korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı

12.06.2022 00:58
TBMM Başkanı Şentop'un korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ile korumalarının bulunduğu araç, İstanbul Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ile korumalarının bulunduğu araç, İstanbul Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ile korumalarının bulunduğu araç, İstanbul Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında kaza yaptı. Yoğun yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinin yol açtığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sağlık ekibi yaptı. Yaralılar daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kaza sonrası ambulans gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Mesai arkadaşlarını kaldırıldıkları hastanede ziyaret eden Şentop, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı. - BURSA

YORUMLAR
500
Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı Şentop'un koruma ekibi kaza yaptı; 2 özel kalem müdür yardımcısı ve 2 polis yaralı
Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TBMM Başkanı Şentop'un korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'un korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement