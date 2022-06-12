Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ile korumalarının bulunduğu araç, İstanbul Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında kaza yaptı. Yoğun yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinin yol açtığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sağlık ekibi yaptı. Yaralılar daha sonra Bursa Şehir Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TBMM Başkanı Şentop'un korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı - Son Dakika

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