TBMM Başkanı Şentop'un programı iptal edildi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'un programı iptal edildi

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un Edirne programı iptal edildi.

TBMM Başkanı Şentop'un programı iptal edildi, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un Edirne programı iptal edildi.


Meclis Başkanı Şentop'un Edirne'deki programı iptal edildi. Şentop, Edirne'de TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programa katılacaktı. - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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