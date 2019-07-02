Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un Rusya'daki temasları
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TBMM Başkanı Şentop'un Rusya'daki temasları

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop'un Rusya'daki temasları, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Şentop, Kızıl Meydan yakınındaki anıta kendisine eşlik eden Türk milletvekili heyetiyle geldi.
Anıta çelenk bırakan Şentop, saygı duruşunda bulundu, milletvekilleri de anıt önüne karanfil bıraktı.
Şentop, beraberindeki heyetle Kızıl Meydan'da bir süre yürüdükten sonra burada bulunan Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in mozolesini de ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:52 Kaynak: AA
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