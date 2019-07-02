TBMM Başkanı Şentop'un Rusya'daki temasları - MOSKOVA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ile vize muafiyetinin tekrar yürürlüğe girmesi halinde iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin ivme kazanacağını söyledi.Şentop, başkent Moskova'da Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüştü. Görüşme öncesinde bir konuşma yapan Şentop, Rusya ile siyasi düzeyde yakalanan uyumun başta ekonomi olmak üzere ilişkilerin tüm alanlarına sirayet ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki ticaret hacmi için koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için çabaladıklarını aktaran Şentop, Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti sağlamasının ilişkileri olumlu etkileyeceğine dikkati çekti. Şentop, "Rusya'nın bölgeleri ile de ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, işbirliği alanlarını ve aktörlerini çeşitlendirmek istiyoruz. Bütün bunları kolaylaştıracak husus vize muafiyetidir. Vize muafiyetini tekrar yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin ivme kazanacağına eminim." ifadelerini kullandı.Türkiye-Rusya ilişkilerinin sadece iki ülke arasında değil bölgede ve dünyada barışa katkı sağlamak için en önemli zemin olduğuna işaret eden Şentop, "İlişkilerimiz çok boyutludur. İki ülke Avrasya'da pek çok konuda işbirliği yapmaktadır, Suriye'de çatışmaların tamamen durdurulması, Suriye halkının iradesinin tam olarak yansıması için yakın ve eş güdüm içinde hareket etmektedir." diye konuştu.Matviyenko ise iki ülke lideri arasındaki son derece yoğun tempoda olan diyaloğun ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğini, her iki ülkenin bakanları ve milletvekillerinin de gündemini belirlediğini anlattı.Erdoğan ve Putin'in sık sık görüştüğünü vurgulayan Matviyenko, "Her iki ülkenin liderleri ikili ilişkilerin tüm alanlarındaki gelişmelerin nabzını yokluyorlar, bu alanlarla ilgili gerekli talimatlar veriyorlar ve talimatları nasıl uyguladığımızı da takip ediyorlar." dedi.Suriye meselesinin siyasi çözümüne Rusya, İran ve Türkiye'nin katkısının uluslararası alanda paha biçilmez derecede önemli olduğunu kaydeden Matviyenko, "Rusya ve Türkiye'nin gayretleri sayesinde Suriye çeşitli terör unsurlarından temizlendi. Suriye, Irak ya da Libya senaryosunda olduğu gibi parçalanmaktan kurtuldu." diye konuştu.Görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Dışişleri Komisyonu Üyesi İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da hazır bulundu.