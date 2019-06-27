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TBMM Başkanı Şentop'un yurtdışı programı

47 dakika önce

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin 5'incisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayelerinde 27-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

TBMM Başkanı Şentop'un yurtdışı programı, System.String[]
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin 5'incisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayelerinde 27-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yarın Üsküp'e giderek kongreye katılacak. Üsküp ziyaretinin ardından Şentop, "İkinci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu" için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geçecek. 1 ile 2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek forumda; Uluslararası Güvenlik: Barış ve İstikrar İçin Kanun Koyucuların Diyaloğu, Dijital Gelecek için Yasa Yapım Süreci ve Yasal Çerçeve: Zorluklar ve Çözümler, Parlamentolar arası İşbirliği; İlkeler, Eğilimler, Yoksulluk ve Eşitsizliğin Azaltılmasında Yasal Düzenlemelerin Rolü Parlamentarizmin Gelişmesinde Gençliğin Rolü: Tecrübe ve Öncelikler gibi birçok başlık ele alınarak, oturum ve yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

Şentop Ziyaretin 3 Temmuz'da ise Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile de bir görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:17 Kaynak: İHA
Makedonya, Üsküp, Mustafa Şentop, Güncel
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