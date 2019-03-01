Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop'un Ziyaretleri

TBMM Başkanı Şentop'un Ziyaretleri

1 saat önce

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Şentop daha sonra yapımı devam eden adliye sarayında incelemelerde bulundu.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Şentop'a yeni adliye binası hakkında bilgiler verdi.
TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği ziyaretinin ardından Eski Şehir Mezarlığında dedesi Abdullah ile babası Ahmet Şentop'un kabrini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:33 Kaynak: AA

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