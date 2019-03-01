TBMM Başkanı Şentop'un Ziyaretleri

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AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?