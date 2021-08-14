TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, "Başarılı olmak okuduğunuz okulla, bölümle, meslekle ilgili bir şey değil. O sizin tutkunuzla, yaptığınız işi öğrenmeye dair ilginizle ve kendinizden ona dair bir şeyler katmanızla ilgili bir husus." dedi.

Şentop, "Önce Öğrenci" oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'ndaki konuşmasında, üniversitede eğitimin ilkokul, ortaokul ve liseden farklı olduğunu dile getirerek, üniversitede bocalamamak için düzenli ve disiplinle çalışmak gerektiğini belirtti.

İmkanları değerlendirip tercih yapılmasını öneren Şentop, şöyle devam etti:

"Aslında 'Şöyle bir üniversite çok iyi, şöyle bir meslek çok iyi, diğerleri iyi değil.' şeklinde bir değerlendirme yapmak da çok doğru değil. Türkiye'de de dünyada da her alanda çok başarılı olanlar, bir de başarılı olmayan, adı sanı duyulmamış olanlar var. Çok iyi üniversitede çok iyi bölüm okumuş, daha sonra hayatta başarısız olan insanlar da var. Sadece puanlar, sıralamalar üzerinden, sadece seçeceğiniz üniversitenin kalitesi veya bölümün şöhreti üzerinden değerlendirmemelisiniz. Merak etmek, ilgi duymak, kendinizi ona vermek, kendinizden bir şeyler katabilmek önemli. Bunu yaptığınız zaman okuduğunuz alan ne olursa olsun o alanda bir orijinallik, kendinize özgü bir çıktı ortaya koyabilirsiniz. Başarılı olmak okuduğunuz okulla, bölümle, meslekle ilgili bir şey değil. O sizin tutkunuzla, yaptığınız işi öğrenmeye dair ilginizle ve kendinizden ona dair bir şeyler katmanızla ilgili bir husus. Bu bakımdan çok kalıplar içinde düşünmeyin, önemli olan sizin seçtiğiniz şeyi benimsemeniz ve kendinizi ona vermeniz. Bunu yaptığınız takdirde mutlaka nihayetinde bir başarıyı yakalayabilirsiniz."

TBMM Başkanı Şentop, hukuk fakültesi tercihini bilinçli olarak yaptığını ifade ederek, ortaokuldan itibaren gazete ve dergileri takip ettiğini, 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye'de yaşananlardan etkilendiğini, hukukçu olmayı siyasi, toplumsal mücadele yürütürken önemli bir avantaj olarak gördüğünü söyledi.

Hukukun hayatın görünmeyen tarafı olduğunu dile getiren Şentop, "Hukuk eğlencelidir, sadece kurallar, kanunlar gibi bakmazsanız. Karışık ve çok soyut gelebilir ama hayat hukuk bağlantısını kavradığınız zaman hukukun nasıl hayatın görünen yüzünü şekillendirdiğini kavrayabilirsiniz." dedi.

"Üniversitedeki çalışmalarımın katkısı olduğunu gördüm"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aylık hukuk dergisi çıkardıklarını ve başkanlık sistemiyle ilgili yaptıkları özel sayıda o dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüşünü aldıklarını anlattı. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteyi bitirdikten sonra siyasete girebilirdim fakat siyasetle ilgili şöyle bir fikrim var: Siyasetin birikimle yapılması lazım. Hayatta, meslek hayatında belli başarılar elde etmiş, belli birikim oluşturmuş kişilerin siyasete girmesi doğru olur; onlar siyasete, memlekete katkı sağlar diye düşünüyorum. Siyaset önümüzdeki birçok seçenekten birisi olmamalı. Kendi alanınızda, kendi mesleğinizde bir birikim oluşturabilirsiniz, bu birikimi siyasete taşımalısınız ve siyasete, memlekete faydalı olacak işler yapmalısınız diye düşünüyorum. Akademisyen olarak özellikle hukukla siyasetin yakın olduğu alanlar üzerinde çalışmalar yaparak ondan sonra siyasete girmeyi hedefliyordum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 1984'ten beri tanışıklığımız var. 2011'de resmen milletvekili adayı olmak suretiyle siyasete girmiş oldum. Daha önce üniversitedeki çalışmalarımın, 'birikim' dediğin şeyin katkısı olduğunu da gördüm."

Yabancı öğrencilerin Türkiye'de üniversite eğitimi almasını önemli bulduğunu ifade eden Şentop, "Bazı ülkelerde bizim üniversitelerimizden mezun olan bakan düzeyinde, cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde kişiler var." dedi.