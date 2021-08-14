Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması

14.08.2021 15:31
TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, "Başarılı olmak okuduğunuz okulla, bölümle, meslekle ilgili bir şey değil. O sizin tutkunuzla, yaptığınız işi öğrenmeye dair ilginizle ve kendinizden ona dair bir şeyler katmanızla ilgili bir husus." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, "Başarılı olmak okuduğunuz okulla, bölümle, meslekle ilgili bir şey değil. O sizin tutkunuzla, yaptığınız işi öğrenmeye dair ilginizle ve kendinizden ona dair bir şeyler katmanızla ilgili bir husus." dedi.

Şentop, "Önce Öğrenci" oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'ndaki konuşmasında, üniversitede eğitimin ilkokul, ortaokul ve liseden farklı olduğunu dile getirerek, üniversitede bocalamamak için düzenli ve disiplinle çalışmak gerektiğini belirtti.

İmkanları değerlendirip tercih yapılmasını öneren Şentop, şöyle devam etti:

"Aslında 'Şöyle bir üniversite çok iyi, şöyle bir meslek çok iyi, diğerleri iyi değil.' şeklinde bir değerlendirme yapmak da çok doğru değil. Türkiye'de de dünyada da her alanda çok başarılı olanlar, bir de başarılı olmayan, adı sanı duyulmamış olanlar var. Çok iyi üniversitede çok iyi bölüm okumuş, daha sonra hayatta başarısız olan insanlar da var. Sadece puanlar, sıralamalar üzerinden, sadece seçeceğiniz üniversitenin kalitesi veya bölümün şöhreti üzerinden değerlendirmemelisiniz. Merak etmek, ilgi duymak, kendinizi ona vermek, kendinizden bir şeyler katabilmek önemli. Bunu yaptığınız zaman okuduğunuz alan ne olursa olsun o alanda bir orijinallik, kendinize özgü bir çıktı ortaya koyabilirsiniz. Başarılı olmak okuduğunuz okulla, bölümle, meslekle ilgili bir şey değil. O sizin tutkunuzla, yaptığınız işi öğrenmeye dair ilginizle ve kendinizden ona dair bir şeyler katmanızla ilgili bir husus. Bu bakımdan çok kalıplar içinde düşünmeyin, önemli olan sizin seçtiğiniz şeyi benimsemeniz ve kendinizi ona vermeniz. Bunu yaptığınız takdirde mutlaka nihayetinde bir başarıyı yakalayabilirsiniz."

TBMM Başkanı Şentop, hukuk fakültesi tercihini bilinçli olarak yaptığını ifade ederek, ortaokuldan itibaren gazete ve dergileri takip ettiğini, 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye'de yaşananlardan etkilendiğini, hukukçu olmayı siyasi, toplumsal mücadele yürütürken önemli bir avantaj olarak gördüğünü söyledi.

Hukukun hayatın görünmeyen tarafı olduğunu dile getiren Şentop, "Hukuk eğlencelidir, sadece kurallar, kanunlar gibi bakmazsanız. Karışık ve çok soyut gelebilir ama hayat hukuk bağlantısını kavradığınız zaman hukukun nasıl hayatın görünen yüzünü şekillendirdiğini kavrayabilirsiniz." dedi.

"Üniversitedeki çalışmalarımın katkısı olduğunu gördüm"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aylık hukuk dergisi çıkardıklarını ve başkanlık sistemiyle ilgili yaptıkları özel sayıda o dönem Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüşünü aldıklarını anlattı. Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteyi bitirdikten sonra siyasete girebilirdim fakat siyasetle ilgili şöyle bir fikrim var: Siyasetin birikimle yapılması lazım. Hayatta, meslek hayatında belli başarılar elde etmiş, belli birikim oluşturmuş kişilerin siyasete girmesi doğru olur; onlar siyasete, memlekete katkı sağlar diye düşünüyorum. Siyaset önümüzdeki birçok seçenekten birisi olmamalı. Kendi alanınızda, kendi mesleğinizde bir birikim oluşturabilirsiniz, bu birikimi siyasete taşımalısınız ve siyasete, memlekete faydalı olacak işler yapmalısınız diye düşünüyorum. Akademisyen olarak özellikle hukukla siyasetin yakın olduğu alanlar üzerinde çalışmalar yaparak ondan sonra siyasete girmeyi hedefliyordum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 1984'ten beri tanışıklığımız var. 2011'de resmen milletvekili adayı olmak suretiyle siyasete girmiş oldum. Daha önce üniversitedeki çalışmalarımın, 'birikim' dediğin şeyin katkısı olduğunu da gördüm."

Yabancı öğrencilerin Türkiye'de üniversite eğitimi almasını önemli bulduğunu ifade eden Şentop, "Bazı ülkelerde bizim üniversitelerimizden mezun olan bakan düzeyinde, cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde kişiler var." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması

Mustafa Şentop, Üniversite, Türkiye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi 15:50 İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı 15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Baba dehşeti! Oğlunun vücudunda sigara söndüren cani babanın 12 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor 15:20 Baba dehşeti! Oğlunun vücudunda sigara söndüren cani babanın 12 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin 15:11 Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu 14:54 Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur 14:43 Oyuncu Levent Ülgen, hakkında yapılan yalan haberlere sert çıktı: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti 13:46 Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Eşi ve kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürüp intihar etti Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar 12:17 Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar

Son Dakika Haberleri
15:49 İlk bölümü ile ekranlarda olacak Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in programı sel nedeniyle ertelendi
15:42 Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak
15:35 Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı
15:31 Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
15:12 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü!
15:11 Diagne, taraftarlara seslendi: Lütfen beni sevin
15:05 Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin
14:54 Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu
14:52 İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez
14:07 Real Madrid Başkanı Perez'in ilginç düşleri bitmiyor! Takımı İngiltere Ligi'ne taşımak istiyor
Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı         
15:51
Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak         
15:43
Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü         
15:31
Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü!         
15:13
Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin         
15:05
İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez         
14:53
Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi Aşk hayatı çalkantılı olan Hakan Sabancı, bu sefer de model Elif Aksu ile görüntülendi         
13:47
Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar Suriyeli grup ile kavgada ağır yaralanan Ali yaşananları anlattı: Küfürlü konuşunca uyarmak istedik, tehdit edip bıçakla saldırdılar         
13:09
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 16:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, Üniversite Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement