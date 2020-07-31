TBMM Başkanı Şentop, üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, telefonla görüştüğü Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesi'nde bulunan Bakan Soylu'nun ve görevli askerlerin bayramını kutladı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şentop, Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesi'nde bulunan Bakan Soylu ve görevli askerlerin bayramını tebrik etti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesindeyken TBMM Başkanı Şentop'u telefonla aradı. TBMM Başkanı Şentop, hem Bakan Soylu'nun hem de orada görevli askerlerin bayramını kutlayarak 'Bütün askerlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim hepsini muhafaza eylesin.' dedi."