- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı - Son Dakika

- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı

22.12.2020 10:49

- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Üsküp'te "Türk Okçuluğunun Tarihi Serüveni" sergisinin açılışına katıldı.

- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı

ÜSKÜP - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Üsküp'te "Türk Okçuluğunun Tarihi Serüveni" sergisinin açılışına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti çerçevesinde Üsküp'te bulunan tarihi Kurşunlu Han'da Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "Türk Okçuluğunun Tarihi Serüveni" sergisinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşma yapan Şentop, serginin Kuzey Makedonya'da büyük bir ilgiyle gezileceğine inandığını belirterek, "Benim için vatan kadar kıymetli topraklarda açılışını gerçekleştireceğimiz serginin tarihi kıymeti haiz olduğunu düşünüyorum. Bu serginin Tozkoparan İskender'in okçuluk alanında kırılamayan rekorunu kırdığı bu tarihsel alanda düzenlenmesini ayrıca anlamlı buluyorum. Ecdadımızın kutlu mirasını her alanda yaşatmak ve yeniden istikbale taşımak için gösterilen bu değerli çabaları yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Bir sanatı icra etmek, bir eseri ortaya çıkarmak rikkat, dikkat ve sabır ister" diyen TBMM Başkanı Şentop, "Sergiler, kültür-sanat alanında yapılan faaliyetleri, ortaya çıkartılan eserleri ilgilisiyle buluşturmak gayesiyle açılır. Düşüncelerimizi, hislerimizi somutlaştırdığımız bu tür faaliyetler bir araya gelmemize vesile olduğu için de kıymetlidir. Kültür-sanat zarafet, nezaket ve letafet içerir. Bu sebeple bir medeniyetin sütunları, milletin de hayat damarıdır. Kültüre, sanata ilgi, ihtimam göstermeyen bir milletin hayat enerjisi tükenmiş demektir. Bu sebeple kültürü, sanatı desteklemeli, kültürle sanatla iştigal olan insanlarımızı takdir ve teşvik etmeliyiz. İçinde emek, gayret, incelik olan her çalışma kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Şentop, "Dikkat, rikkat ve sabırla yürütülen bir çalışma neticesinde ortaya çıkan, okçuluk tarihini özetleyen böylesine özenli bir serginin de Kuzey Makedonya'da hak ettiği ilgiyi göreceğini ümit ediyorum" dedi.

Kuzey Makedonya'ya zarafet ve letafetle gelindiğini belirten Şentop, "Kültür, sanat sayesinde hayata güzel bakmayı, baktıklarımızda güzelliği görmeyi öğreniriz. Gönlümüzü, ruhumuzu kültürle, sanatla besleriz. Bazıları bizim bu topraklara güçle, kudretle egemen olduğumuzu zannetmektedirler. Oysa biz Kuzey Makedonya'da zarafetimizle, letafetimizle bulunduk. Bunun örneklerini de Üsküp'ü, Manastır'ı, Kalkandelen'i gezerken görmek mümkündür. Bu sergiyle de ok ve yayın tarihsel serüvenine tanıklık etmenin çok ötesinde, ulvi gayelerimizin menziline ok atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ise, "Biz bugün Makedonya'da çok anlamlı programlar gerçekleştirdik. Kuzey Makedonya bağımsızlığını kazandıktan sonra çok önemli sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştirdi. Bunu daha da zenginleştirmek anlamında, kültürel ilişkilerimizi de daha da zenginleştirerek devam ettirmek, Türkiye ile Makedonya arasında kopmaz, ilelebet sürecek ilişkiler için son derece anlamlı. Bu çerçevede Okçular Vakfı'mızla Yunus Emre Enstitü'müzün gerçekleştirdiği bu 'Türk Okçuluğunun Tarihi Serüveni' sergisi bu açıdan son derece anlamlı" diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Dilerim bu sergimiz, başta Kurşunlu Han'ın imarı ve ihyasına, medeniyetimizin inşa ve ihya sürecine bir katkı olur. Gittiğimiz her yerde kendimize olan güveni, ecdadın bize bıraktığı mirasa sahip çıkmanın şuuru içerisinde olacağız. Dilerim bu sergi, bu bilinçlenmeye ve şuurlanmaya vesile olur" ifadelerini kullandı.

- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı
- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı
- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı
- TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı

Okçular Tekkesi, Mustafa Şentop, Makedonya, Üsküp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Okçular Vakfının sergisine katıldı - Son Dakika


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