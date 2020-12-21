TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'nda konuştu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'nda konuştu

21.12.2020 20:14
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'nda konuştu, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'na katılarak davetlilere hitap etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'na katılarak davetlilere hitap etti. Şentop, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, "Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'na katılmak üzere geldiği Kuzey Makendonya'nın başkenti Üsküp'te davetlilere hitap etti. Şentop, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve adaletin yanında durmak için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Türkiye güçlü bir devlettir ve dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde dost-düşman buna herkes şahitlik yaptı. Yüzlerce ülkenin semasında, tıbbi malzeme götüren uçaklarımız, ülkemizin ve iyiliğin bayrağını gösterdi. Bu bizim için iftihar vesilesidir. İyiliğin hakim olması, kötülüğün, zulmün azalması isteğinden başka bir amacımız yoktur, olmamıştır" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'NÜN KARDEŞ KUZEY MAKEDONYA'YA ZARAR VERMESİNİ İSTEMİYORUZ"TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün uluslararası bir terör örgütü olduğunun altını çizerek, "Dost ve kardeş ülkemize de zarar vermesini istemiyoruz. Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütleridir. Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum" dedi."ÖRGÜTÜN BİZE DE ZARAR VERMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, FETÖ terör örgütünün kendilerine zarar vermemesini istediklerini ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız hazır. Sizden gelecek karar dosyaları sonrası hemen harekete geçeceğiz. Bu örgütün bize de zarar vermesini elbette istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Makedonya, Aralık, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'nda konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi Kentin göbeğinde hayvanat bahçesi gibi ev! Onlarca piton, örümcek, kertenkele ele geçirildi Komşunun silahla tehdit ettiği üniversiteli genç kızlar, yaşadıkları dehşeti anlattılar: Can güvenliğimiz yok Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Uyuşturucu bağımlısı ağabeylerinden kaçan Umut, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor Uyuşturucu bağımlısı ağabeylerinden kaçan Umut, kış günü sokakta yaşam mücadelesi veriyor         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:09
Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı         
18:53
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek         
18:26
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 20:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Türkçe Eğitim Günü Kutlamaları'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei