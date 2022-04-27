TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti

27.04.2022 17:35
TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'teki bazı tarihi mekanları ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'teki bazı tarihi mekanları ziyaret etti.

Şehir turunu Üsküp Kalesi'nden başlatan Şentop, beraberindeki heyetle tarihi kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Üsküp Kalesi'nden tarihi Mustafa Paşa Camisine geçen Şentop, camiyi ve yanında bulunan türbeyi ziyaret etti.

Şentop, Mustafa Paşa Camisi çıkışında Arasta Camisinden geçerek Sulu Han, Çifte Hamam ve Murat Paşa Camisi gibi tarihi mekanları içinde barındıran Eski Üsküp Çarşısı sokaklarında vatandaşlarla selamlaştı.

Çarşının ardından tarihi Taşköprü üzerinden geçen Şentop, farklı heykellerin dikildiği şehir merkezindeki Makedonya Meydanı'nı da gezdi.

Gün içinde Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüşen Şentop, bu akşam başkent Üsküp'te eğitim faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Balkan Üniversitesi tarafından organize edilen iftara katılacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'teki tarihi mekanları ziyaret etti - Son Dakika


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