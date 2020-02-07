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TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve...
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir"
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:44 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir"
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