TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de Stk Temsilcileri ile Buluştu
27 dakika önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uzunköprü Ticaret Borsası toplantı salonunda STK temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Uzunköprü
Ticaret Borsası toplantı salonunda STK
temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 10 dakika sürdü.
Programa, Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Trakya Üniversitesi
Rektörü Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkan Vekili Necmettin Akın, Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili İsmail Kılıç
, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Alper Baş, Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan
, UTSO Başkanı Ercan İhtiyar ve STK temsilcileri katıldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:43 Kaynak: İHA
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