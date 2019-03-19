Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de Stk Temsilcileri ile Buluştu

TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de Stk Temsilcileri ile Buluştu

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de STK temsilcileri ile buluştuEDİRNE - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uzunköprü Ticaret Borsası toplantı salonunda STK temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de STK temsilcileri ile buluştu

EDİRNE - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uzunköprü Ticaret Borsası toplantı salonunda STK temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 10 dakika sürdü.
Programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkan Vekili Necmettin Akın, Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili İsmail Kılıç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Baş, Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan, UTSO Başkanı Ercan İhtiyar ve STK temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

Uzunköprü, Politika
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