TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de Stk Temsilcileri ile Buluştu
1 saat önce
TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de STK temsilcileri ile buluştuEDİRNE - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uzunköprü Ticaret Borsası toplantı salonunda STK temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu.
TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü
'de STK
temsilcileri ile buluştu
EDİRNE - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Uzunköprü Ticaret Borsası toplantı salonunda STK temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 10 dakika sürdü.
Programa, Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Trakya Üniversitesi
Rektörü Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkan Vekili Necmettin Akın, Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili İsmail Kılıç
, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Alper Baş, Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan
, UTSO Başkanı Ercan İhtiyar ve STK temsilcileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:31 Kaynak: İHA
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