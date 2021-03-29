TBMM Başkanı Şentop: "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin... - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin...
29.03.2021 12:55
TBMM Başkanı Şentop: "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır.
TBMM Başkanı Şentop: "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır."
Son Dakika Ağrı şikayetiyle hastaneye giden kadının yumurtalığından 20 kilo kitle çıktı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi