TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2)

26.05.2022 16:49

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri programına katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri programına katıldı.

Ankara Millet Bahçesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) etkinlikte, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Soylu, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik güçlerine saygı için etkinlik kapsamında planlanan müzikal etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Soylu, başka bir programa katılmak için etkinlikten ayrıldı.

TBMM Başkanı Şentop da stantları gezerek, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Bir stantta Mehter Takımı ve horon ekibiyle hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, bir başka stantta ise geleneksel el değirmeninde mısır öğüttü.

Şentop'a geleneksel Keşan bezinden yapılan bordo mavi renkli fular ve çanta ile gemi maketi hediye edildi.

Daha sonra Trabzon ekmeği standını gezen Şentop, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şentop'a etkinlikte Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2)
TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2)
TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2)
TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2)

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Günleri'nin açılışına katıldı Eski TBMM Başkanı Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'da açılışa katıldı Eski TBMM Başkanı Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sakarya'da açılışa katıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2) - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Bankacılık Kanunu teklifi, muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM'den geçerek yasalaştı
21:46 Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! İşte anlaşma sağlanan o Avrupa devi!
21:44 Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 22:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement