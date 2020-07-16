TBMM Başkanı Şentop ve Başkanlık Divanı Anıtkabir'de - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.



TBMM'nin yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti. Arslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e gelen Şentop ve Başkanlık Divanı üyeleri, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundular. Daha sonra TBMM Başkanı Şentop ve Başkanlık Divanı üyeleri Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Şentop, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Gazi Meclisimizin ilk reisi, Cumhuriyetimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem ikinci devre Başkanlık Divanı üyeleri olarak huzurunuzdayız. Milli iradeden aldığımız yetki ve güç ile çerçevesi Anayasamızda çizilen şekilde gerçekleştirmek için büyük bir feragat ve gayretle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gayemiz, devletimizin gelişip güçlenmesine hizmet edip, milletimizin huzur, güven ve refah içinde yaşamasını temin etmektir. Başkanlık Divanı ikinci devre üyeleri olarak bu uğurda büyük bir inanç ve samimiyetle görevimizi yapacağız. İstiklalimizi tehdit eden ve istikbalimize tesir eden her girişimin karşısında duracak, birlik ve kardeşliğimizi muhafaza edip milli hedeflere doğru sabır ve sadakatle yürüyeceğiz." - ANKARA