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ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi - Son Dakika

ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi

22.12.2021 00:27

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ikinci bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ikinci bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Şentop'u, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve öteki ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Başbakan Ana Brnabiç ile bir araya gelecek.

Sırbistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek olan Şentop, mevkidaşı Ivica Daçiç ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi
ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi
ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi
ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi

Mustafa Şentop, Sırbistan, Karadağ, Belgrad, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÜSKÜP/BELGRAD - TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Belgrad'a geldi - Son Dakika


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