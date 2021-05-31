Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti

31.05.2021 16:58
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "IST", saat 16.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslamabad'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci gününde, EİTPA Yürütme Komitesi Toplantısı'na katılacak Şentop, daha sonra EİTPA 2'nci Genel Konferansı'na iştirak edecek.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Şentop, ziyaretinin son gününde, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilecek Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya gelecek.

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Parlamento, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bergüzar Korel'in Bergüzar Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:50 Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor
16:37 Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
16:27 Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar
16:19 Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
15:55 Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı
15:47 Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı         
17:10
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı         
16:58
İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı İSKİ, su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi yaptı         
16:52
Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü         
16:38
Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar         
16:27
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti         
15:49
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 17:15:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement