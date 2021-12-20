TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'ya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki heyetle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Uluslararası Üsküp Havalimanına iniş yaptı.

Şentop, burada Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Goran Misovski, eski Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Serkan Çakır'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum temsilcileri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Yarın Kuzey Makedonya Meclisi'nde resmi törenle karşılanacak olan Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek.

Ardından, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret edecek olan Şentop, Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda da öğrencilerle bir araya gelecek. 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına iştirak edecek olan Şentop, konuşma yapacak.