TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Edirne'de müze ve cami ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Edirne'de müze ve cami ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Edirne'de, Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ile Dar-ül Hadis Camii'ni ziyaret etti.

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