TBMM Başkanı Şentop, vefat eden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyelerini iletti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'i arayarak taziyede bulundu.

Şentop ayrıca, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i de arayarak taziyelerini iletti.