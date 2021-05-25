TBMM Başkanı Şentop, vefatının 38. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i, vefatının 38. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şiirimizin ve fikir dünyamızın nesilleri etkilemiş öncü ismi, Büyük Doğu fikriyatının mimarı ve Türkiye'nin aslına rücu yolunun çilekeşi, üstat Necip Fazıl Kısakürek'i, vefatının 38. seneidevriyesinde rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, gayreti makbul olsun." ifadesini kullandı.