TBMM Başkanı Şentop, vefatının 62. yılında Yahya Kemal Beyatlı'yı andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 62. yılında şair Yahya Kemal Beyatlı'yı andı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Üsküp'ten Üsküdar'a, büyük devletimizin coğrafyasında; ama merkezde hep İstanbul'un, ruh köklerimizin ve dilimizin çiçeklerinden bir bahçe kuran; şiirimizin büyük ses ustası, mazi ile atinin ana köprülerinden Yahya Kemal'i, vefatının 62. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.