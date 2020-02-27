TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında Necmettin Erbakan'ı andı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında Necmettin Erbakan'ı andı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında Necmettin Erbakan'ı andı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rahmetle andığımız, saygıyla hatırladığımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın mücadelesini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılık, bugüne de ışık tutan değerli bir mirastır.

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 9. yılında Necmettin Erbakan'ı andı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rahmetle andığımız, saygıyla hatırladığımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın mücadelesini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılık, bugüne de ışık tutan değerli bir mirastır." dedi.

Şentop, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye'ye ilim adamı, siyasetçi ve devlet adamı olarak hizmet eden, birçok neslin yetişmesinde ve demokrasinin olgunlaşmasında değerli katkıları olan Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirten Şentop, "Erbakan, benimsediği milli siyaset anlayışını ısrarla sürdürmüş, Türkiye'nin yegane kurtuluşunun kendi imkan ve tecrübeleriyle mümkün olabileceğine inanmış, bu uğurda birçok antidemokratik uygulamaya muhatap olmuş kıymetli bir devlet adamıdır." ifadesini kullandı.

Erbakan'ın kurduğu ve liderliğini yaptığı hareketi "Milli Görüş" olarak adlandırmasının da Türkiye merkezli siyaset anlayışının tezahürü olduğunu kaydeden Şentop, şöyle devam etti:

"Rahmetle andığımız, saygıyla hatırladığımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın mücadelesini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılık, bugüne de ışık tutan değerli bir mirastır. 42 yıl bilfiil devam eden siyasi hayatının yarısında ya siyaseten yasaklandığı ya da hapsedildiği, kurduğu ve liderlik ettiği dört partinin demokrasi dışı yöntem ve saiklerle kapatıldığı göz önüne alınırsa siyaseti sivil zeminde yapmaktan bir an olsun sapmaması, devlete ve işleyişine dönük yasa dışı örgütlenmelere daima karşı oluşu, devletine ve milletine hizmet etmeyi esas sayan milli bir lider olmasıyla açıklanabilir.

Türkiye'de sivil siyasetin ve demokrasimizin sağlamlaşması için hem gayret eden hem de bedeller ödeyen; ülkesine ve milletine çıkış yolu olarak 'Yeniden Büyük Türkiye' davasını miras bırakan merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle ve minnetle anıyorum."

Necmettin Erbakan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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