TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı
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TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı çıkışında açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı çıkışında açıklama yaptı.
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