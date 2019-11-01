Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı
Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı

7 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı çıkışında açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı


ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı çıkışında açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı

Mustafa Şentop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
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