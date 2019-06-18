TBMM Başkanı Şentop, Vetevendosje Hareketi Lideri Kurti'yi kabul etti (1)
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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti'nin kabulü Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un kabulü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti'yi kabul etti TBMM -...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:03 Kaynak: AA
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un Kosova
'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti'nin kabulü
Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti'yi kabul etti
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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