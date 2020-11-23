TBMM Başkanı Şentop, video konferansla öğretmenlere hitap edecek - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, video konferansla öğretmenlere hitap edecek
23.11.2020 14:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video konferansla öğretmenlere hitap edecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video konferansla öğretmenlere hitap edecek.
Şentop, yarın saat 11.00'de görüntülü sohbet uygulaması Zoom üzerinden canlı yayımlanacak 24 Kasım Öğretmenler Günü Buluşması'nda, Tekirdağ'da görevli yaklaşık 300 öğretmenle bir araya gelecek.
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile 11 ilçenin milli eğitim müdürünün de yer alacağı programda, 11 ilçeyi temsilen 11 öğretmen söz alacak.
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