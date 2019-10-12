TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını...
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TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli."
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:08 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli."
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