Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını...
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını...

TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını...

1 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli."

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Yabancı terörist savaşçıların kaynağı durumundaki ülkeler vatandaşlarını bölgeden geri almalı, yargılamalı, rehabilite etmeli."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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