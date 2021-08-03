TBMM Başkanı Şentop: "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur" - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamanın devletin görevi olduğunu belirterek, "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, ülke genelinde meydana gelen eş zamanlı yangınlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü aktaran Şentop, yangınların birinin bile kasıtlı çıkarılmışsa devletin yakılan bir dalın dahi hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunun altını çizen Şentop, "Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz. Yangınların söndürülmesinde canları pahasına görev alan herkese minnetlerimi sunuyor, çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonunda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan heyetin, yangınların gerçekleştiği mahallelerde incelemelerde bulunacağını bildirdi.

"Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur"

Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamanın devletin görevi olduğunu belirten Şentop, "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez. Biz her zorluğun üstesinden geliriz, her zorluğun altından milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kalkarız. Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir" değerlendirmesini yaptı.

Yangınlarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade eden Şentop, "Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır. Milletimiz zor zamanda kenetlenmeyi ve sağduyulu olmayı bilir" ifadelerini kullandı.

Ne kadar zaman alırsa alsın ne kadar zor olursa olsun yangın bölgelerinin eskisi gibi dünyanın en güzel ve en yeşil yerleri olacağından emin olunması gerektiğini ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Cennet vatanımızdaki her bir ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin her bir ferdinindir. An itibariyle ülkemizde ya da dünyanın başka bir yerinde sürmekte olan yangınlar yüreğimizi de yakmaktadır. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun." - ANKARA